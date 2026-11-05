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        Akbaş öğretmenlerin istek ve şikayetlerini dinledi

        Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğretmenler odası buluşmaları çerçevesinde Belen İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Akbaş öğretmenlerin istek ve şikayetlerini dinledi

        Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğretmenler odası buluşmaları çerçevesinde Belen İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını; milli, manevi ve kültürel değerlerine bağlı, sosyal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler yetiştirmenin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Karabük'te eğitim alanında elde edilen akademik, sosyal, kültürel ve sportif başarılarda öğretmenlerin özverili çalışmalarının büyük payı olduğunu belirten Akbaş, "Eğitimde elde ettiğimiz her başarının temelinde siz değerli öğretmenlerimizin emeği, gayreti ve fedakarlığı bulunmaktadır. Maarif ailemiz, sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve güçlü kadrosuyla çok büyük ve nitelikli bir camiadır" dedi.

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        Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra değerler eğitiminin de önemine dikkat çeken Akbaş, "Bizler, kendi kültürünü ve değerlerini tanıyan, bu değerleri günlük hayatına ve davranışlarına yansıtan bireyler yetiştirmeliyiz. Anne ve babasına, büyüklerine saygılı; gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerini benimseyen bir nesil yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

        Eğitimde başarının güçlü bir iş birliği ve ortak gayretle mümkün olduğunu ifade eden Akbaş, öğretmenlerin görüş ve önerilerinin kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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        "Büyük bir aile olarak aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bizler de eğitim ortamlarımızı daha ileriye taşımak, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."

        Buluşma, öğretmenlerin görüş ve önerilerinin dinlenmesi, eğitim öğretim süreçlerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

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