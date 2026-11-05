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        POMEM'de organ bağışı eğitimi

        Karabük İl Sağlığı tarafından 39 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencilere; organ bağışının tıbbi, hukuki ve insani boyutları hakkında eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
        POMEM'de organ bağışı eğitimi

        Karabük İl Sağlığı tarafından 39 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencilere; organ bağışının tıbbi, hukuki ve insani boyutları hakkında eğitim verildi.

        Karabük İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara ve beraberindeki sağlık yöneticileri, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde POMEM Müdürü Koray Yalınkaya'yı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, organ bağışının hayati önemi vurgulanarak POMEM bünyesinde geleceğin polis adaylarına ve kurum personeline yönelik düzenlenebilecek bilgilendirme faaliyetleri ile ortak farkındalık çalışmaları değerlendirildi.

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        İl Sağlık Müdürü kara, organ bağışı bilincinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasının önemine dikkat çekerek, Karabük POMEM Müdürü Yalınkaya'ya gösterdikleri ev sahipliği ve desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

        POMEM Müdürü Yalınkaya ise organ bağışı gibi anlamlı bir konuda yürütülecek her türlü ortak çalışmaya memnuniyetle katkı sunacaklarını belirterek, nazik ziyaretleri ve düzenlenen eğitim programı dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Kara ve sağlık heyetine teşekkür etti.

        Ziyaret programının ardından POMEM Konferans Salonu'nda polis adaylarına yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mustafa Mızrak ve Uzman Dr. Ayşe Akhan tarafından verilen eğitimde, öğrencilere organ bağışının tıbbi, hukuki ve insani boyutları detaylı bir şekilde aktarıldı.

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