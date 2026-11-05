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        Safranbolu safranında yeni vizyon: Bilim, üretim ve katma değer

        Uluslararası Safran Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Living Lab çalışmalarının ardından Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret eden gastronomi heyeti, safranın geleceğine ve bilimsel çalışmalara verilen destekler dolayısıyla STSO Başkanı Erol Altuntepe'ye teşekkür etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Safranbolu safranında yeni vizyon: Bilim, üretim ve katma değer

        Uluslararası Safran Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Living Lab çalışmalarının ardından Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret eden gastronomi heyeti, safranın geleceğine ve bilimsel çalışmalara verilen destekler dolayısıyla STSO Başkanı Erol Altuntepe’ye teşekkür etti.

        Bulgaristan, Azerbaycan ve İran’dan gelen şef ve akademisyenler ile Türkiye’den şefler ve gastronomi alanında iş insanlarından oluşan heyet, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe’ye makam ziyaretinde bulundu. Etkinliklerin ardından gerçekleştirilen ziyarette, Safranbolu safranının kültürel mirasını korumak, kullanım alanlarını geliştirmek ve ekonomik değerini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara sağlanan destekler için teşekkürler iletildi. Üreticinin emeğini bilimsel bilgi ve profesyonel mutfak deneyimiyle buluşturan iş birliklerinin, safranın geleceği açısından taşıdığı önem vurgulandı. Buluşmada, Living Lab çerçevesinde paylaşılan bilgi ve uygulama deneyimlerinin "Safranbolu Safranı Mutfak Atlası" çalışmasıyla kalıcı bir kaynağa dönüştürülmesi hedeflendi. Çalışmanın, safranın farklı mutfaklardaki kullanımını belgeleyerek yeni ürün geliştirme ve tanıtım faaliyetlerine katkı sunması bekleniyor.

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        "Memleketimizin değerlerini bilimle geleceğe taşıyoruz"

        STSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Safranbolu’nun değerlerini bilimle geliştiren, uzmanlıkla buluşturan ve ekonomik değere dönüştüren bir vizyonla hareket ediyoruz. Safranımızın üretiminden mutfakta kullanımına, markalaşmasından yeni pazarlara ulaşmasına kadar her aşamada bilgiye ve iş birliğine ihtiyacımız var. Safranbolu TSO olarak fikir üreten, bu fikirleri projelere dönüştüren ve somut adımlarla uygulayan bir anlayışı destekliyoruz. Bu etkinliklerin altyapısını oluşturan bilimsel çalışmaların yürütülmesinde ve akademi ile gastronomi dünyasının bir araya getirilmesinde emek veren Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak’a teşekkür ediyorum. Safranbolu safranının geleceği için ortaya koyduğu emek ve geliştirdiği iş birlikleri, bu sürecin önemli bir parçasıdır. İş birliği ve destekleri dolayısıyla Karabük Üniversitesine, Safranbolu Belediyesine, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na ve katkı sunan diğer bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Üreticilerimizin, şef ve akademisyenlerimizin, iş insanlarının katkılarıyla memleketimizin değerlerini daha güçlü biçimde geleceğe taşıyacağız. 'Safranbolu Safranı Mutfak Atlası' ile burada oluşan birikimi kalıcı bir esere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl bu çalışmanın üzerine yeni araştırmalar, ürünler ve uluslararası iş birlikleri ekleyerek bir adım daha ileriye gitmek istiyoruz. Hedefimiz, Safranbolu safranının bilinirliğini artırırken üreticimize, yerel işletmelerimize ve şehrimizin ekonomisine kalıcı katkı sağlamaktır" dedi.

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