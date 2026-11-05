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        Keltepe Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

        Karabük'ün kış turizmindeki önemli noktalarından 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Keltepe Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

        Karabük'ün kış turizmindeki önemli noktalarından 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

        Karabük şehir merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan merkezde, ziyaretçilerin güvenli ve konforlu bir sezon geçirmesi amacıyla mekanik bakım ve teknik kontroller titizlikle yürütülüyor. Bu çerçevede telesiyej sisteminin makara ve rulman bakımları gerçekleştirilirken, röntgen sistemiyle hat kontrolleri ve gerekli bakım çalışmaları da sürdürülüyor.

        5 bağımsız piste sahip Keltepe Kayak Merkezi'nde 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve yeni başlayanların kullanımına yönelik baby lift sistemi bulunuyor. Farklı zorluk seviyelerindeki pistleriyle hem kayak öğrenmek isteyenlere hem de deneyimli kayak severlere hitap eden merkez, günübirlik ziyaretçilere hizmet veriyor.

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        Ekipler, mekanik sistemlerin güvenli ve sorunsuz şekilde hizmet verebilmesi için teknik kontrollerini sürdürürken, Keltepe Kayak Merkezi'ni yeni kış sezonuna hazır hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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