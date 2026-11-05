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        Karabük'te ulaşım ağı genişliyor

        Karabük Belediyesi tarafından şehrin yol ağının genişletilmesi çalışması çerçevesinde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Karabük'te ulaşım ağı genişliyor

        Karabük Belediyesi tarafından şehrin yol ağının genişletilmesi çalışması çerçevesinde çalışmalar devam ediyor.

        Karabük’te şehir içi ulaşımı rahatlatmak, mahalleler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek ve alternatif güzergahlar oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Beşbinevler, Şahintepesi ve çevre mahalleleri kapsayan yeni yol ve bulvar projelerine ilişkin çalışmalar sürüyor.

        Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi 46. Sokak’ta açılan çift şeritli ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yeni yol, bölgenin ulaşımında önemli bir bağlantı noktası oluşturacak. Beşbinevler Kavşağı ile entegre edilmesi planlanan güzergah sayesinde, bölgedeki yeni konut alanlarından ve çevre mahallelerden Safranbolu yoluna doğrudan ulaşım sağlanması hedefleniyor.

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        Beşbinevler, Şahintepesi, Bahçelievler, Kapullu, Bulak, Cumhuriyet ve 75. Yıl mahallelerinin üst kesimleri arasında yeni ulaşım bağlantıları kurulacak. Böylece sürücülerin mahalle içindeki dar sokaklara yönelmeden ana ulaşım güzergahlarına erişebilmesinin önü açılacak.

        "Şehrimize yeni ulaşım koridorları kazandırıyoruz"

        Çalışma alanında projenin kapsamına ilişkin bilgi veren Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeni bulvarların bölgenin ulaşım düzenini değiştirecek bağlantılar oluşturacağını belirtti. Beşbinevler Mahallesi'nin üst kısmını, Şahintepesi ve daha üst kısmı, Bahçelievler, Kapullu, Bulak, Cumhuriyet Mahallesi’nin üst kısımları ve 75. Yıl Mahallesi’nin üst kısımlarına doğrudan ulaşımı sağlayacak yeni bulvarlar açıldığını ifade eden Çetinkaya, "Bu bulvarlar daha önce yoktu. Beşbinevler’in üst kısımlarında yapılan yeni konutlara buradan doğrudan ulaşım sağlanabilecek. Beşbinevler Kavşağı’ndan buraya doğrudan giriş olacak ve burası transit bir yol haline gelecek. Böylelikle Bulak, Kapullu ve Beşbinevler’in üst kısmından Safranbolu yoluna doğrudan iniş sağlanacak. Burada altyapı, üstyapı, istinat duvarları ve şevlendirme (düz veya dik bir zemin yüzeyinin kaymasını, göçmesini ya da erimesini engellemek amacıyla eğimli bir hale getirilmesi) çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Asfalt çalışmalarının ardından burayı da kısa sürede hizmete açacağız. Beşbinevler bulvarlarından sonra diğer bölgelerde de yukarı hatta yeni yollar açmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Bölgede yeni yollar açılırken mevcut bağlantı güzergâhlarının da iyileştirildiğini belirten Başkan Çetinkaya, KapulluBeşbinevler arasındaki yolda dolgu ve asfalt çalışmalarının gerçekleştirildiğini, sıradaki aşamada ilave aydınlatma ile altyapı ve üstyapı düzenlemelerinin yapılacağını ifade etti.

        Karabük’ün alt yoluna paralel şekilde üst kesimlerde yeni bağlantı hatları ve büyük bir bulvar koridoru oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Çetinkaya, ulaşım yatırımlarının farklı bölgelerde de devam edeceğini kaydetti.

        Başkan Özkan Çetinkaya, ulaşım planlaması hedefleri arasında Kapullu’dan şehir merkezine doğrudan bağlantı sağlayacak yeni bir bulvarın da bulunduğunu açıkladı. Çetinkaya, KapulluBeşbinevler hattındaki iyileştirme çalışmalarının ardından bu hedef üzerinde ilerlemek istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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