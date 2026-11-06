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        Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

        Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

        Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Karabük'te birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kentin yüksek kesimlerinde kara bıraktı.

        Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi yağışın ardından ince beyaz örtüyle kaplandı.

        Safranbolu ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ile aynı bölgedeki Ömür Ahmet Kıran mevkisinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

        Bolu'nun yüksek kesimlerine de kar yağdı.

        Merkeze yaklaşık 38 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan Yaylası, Aladağ, Çele Tepesi, Ayıkayası, Yedigöller yolu, Gerede ilçesindeki Arkut Dağı mevkilerinde bazı kesimler yağışın ardından kısmen beyaza büründü.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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