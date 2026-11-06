Karabük'te çocuklar için kış şenliği düzenlenecek

Karabük Belediyesi tarafından çocuklar için kış şenliği düzenlenecek.

7 Kasım Cumartesi günü Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek şenlikte, oyunlar, yarışmalar ve çeşitli sürpriz olacak. Çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturulması amacıyla hazırlanan şenlik çerçevesinde çocuklar, birbirinden eğlenceli oyunlar ve yarışmalarla keyifli vakit geçirirken aileler de etkinliklere eşlik edebilecek.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yaz aylarında düzenlenen şenliğe gösterilen yoğun ilginin ardından çocuklar için yeni bir organizasyon hazırladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyor, onların yüzünden tebessümün eksik olmadığı bir Karabük için çalışıyoruz. Yaz şenliğimizde yaşadığımız güzel birlikteliği şimdi kış şenliğimizle sürdürüyoruz. Evlatlarımızın oyunlarla, yarışmalarla ve sürprizlerle dolu bir gün geçirmelerini istiyoruz. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini bu güzel buluşmaya davet ediyorum" dedi.