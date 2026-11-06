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        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi de yağışla birlikte beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi de yağışla birlikte beyaza büründü.

        Keltepe Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Yağışın ardından kayak merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Safranbolu ilçesindeki Ömür Ahmet Kıran mevkisi ile bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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