Safranbolu'nun girişine modern kavşak düzenlemesi

AK Parti Karabük heyeti, Safranbolu ilçesinde yürütülen yol ve kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç , Safranbolu girişinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yol ve kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

KarabükBartınKastamonu kara yolu güzergâhında bulunan 2 kilometrelik Safranbolu yolunda zemin iyileştirme, drenaj, bitümlü sıcak karışım ve tretuvar çalışmaları yürütülüyor. Güzergahın 1,6 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla tamamlanarak trafiğe açıldı. SafranboluBartın ayrımında bulunan Baba Sultan Kavşağı da trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yeniden düzenleniyor. 32 metre yarıçaplı modern dönel kavşak olarak projelendirilen kavşağın büyük bölümü tamamlanırken, kalan imalatların bitirilmesiyle 2 kilometrelik yol kesiminin tamamının hizmete sunulması hedefleniyor.

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İncelemelere AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın eşlik etti.