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        Eskipazar lahanasında hasat mesaisi başladı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan lahananın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Eskipazar lahanasında hasat mesaisi başladı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan lahananın hasadına başlandı.

        İlçede 500 dekar alanda yetiştirilen lahanada bu yıl 2 bin 500 ton rekolte hedefleniyor.

        Kendine has aromasıyla bilinen lahanaya coğrafi işaret alınması için Eskipazar Kaymakamlığı adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

        Lahana için coğrafi işaret çalışmaları tamamlandı, bülteninin yayımlanması bekleniyor.

        Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen, dolması, turşusu, yemeği ve salatası yapılan lahana, üreticiler tarafından toplanarak pazarlarda satılıyor.

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        - "Ata tohumu lahanamız ülke çapında tanınmıştır"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, AA muhabirine, Eskipazar lahanasının, kendine özgü lezzetiyle öne çıktığını ve bölgenin tarımına önemli katkı sağladığını söyledi.

        Köyceğiz köyünde eşiyle lahana yetiştiriciliği yapan 66 yaşındaki Recep Tepealtı da köyünde ata tohumu lahana, ıspanak, pırasa gibi sebzeler yetiştirdiğini ifade etti.

        Lahanayı kasım-aralık aylarında hasat ettiğini anlatan Tepealtı, "Ata tohumu lahanamız ülke çapında tanınmıştır. Lahanamız ince kabukludur. Sarması, turşusu ve kapuska yemeği olur. Özellikle turşusu çok faydalıdır. 20 kilograma kadar baş çıkarabilir. Yeni ürünler 10 kilograma kadar geliyor." diye konuştu.

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        Tepealtı, verimli bir yıl geçirdiklerini dile getirerek, "İlk ürünleri almaya başladık. Satışlara başladık. 2 dönüm alanda üretim yapıyorum. Köyümüzde lahanadan geçim sağlayan çok kişi var. 10 bin lahana yetiştirenimiz var. Eskipazar lahanasının şu an pazarda kilogram fiyatı 40-50 lira arasında." ifadesini kullandı.

        Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde 81 ilde yürütülen "Gönüllü Hasat Etkinliği" kapsamında gençleri tarımsal üretime teşvik etmek, üretim süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak ve gönüllülük bilincini yerel kalkınma hedefleriyle buluşturmak amacıyla Karahasanlar köyünde Fatma Yılmaz'a ait tarlada lahana hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

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