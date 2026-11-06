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        Gençler lahana hasadında bir araya geldi

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen gönüllü lahana hasadı etkinliğinde gençler, üreticilerle birlikte tarlada hasat yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Gençler lahana hasadında bir araya geldi

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen gönüllü lahana hasadı etkinliğinde gençler, üreticilerle birlikte tarlada hasat yaptı.

        Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, ilçeye bağlı Karaaslanlar köyünde düzenlendi.

        Etkinliğe katılan gönüllü gençler, üreticilerle birlikte lahana hasadı yaparak tarımsal üretime destek verdi. Gençler, hasat sürecini yakından tanıma fırsatı bulurken dayanışma ve gönüllülük deneyimi yaşadı.

        Etkinliğe Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Eskipazar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dursun Küçükyılmaz ile Eskipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Erdoğan da katıldı.

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        Gönüllü lahana hasadı etkinliği, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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