AK Parti Karabük heyeti, Safranbolu'da yol ve kavşak çalışmalarını inceledi

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın, Safranbolu girişinde yürütülen yol ve kavşak çalışmalarını inceledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce Karabük-Bartın-Kastamonu kara yolu güzergahında yer alan 2 kilometrelik Safranbolu yolunda zemin iyileştirme, drenaj, asfalt ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Güzergahın 1,6 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt serimi tamamlandı ve bu alan trafiğe açıldı.

Safranbolu-Bartın ayrımında bulunan Baba Sultan Kavşağı da trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yeniden projelendirildi.

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32 metre yarıçaplı modern dönel kavşak olarak düzenlenen kavşağın büyük bölümü tamamlanırken, kalan imalatların bitirilmesiyle 2 kilometrelik yol kesiminin tamamının hizmete sunulması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Safranbolu'nun ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, güzergahta trafik güvenliğinin artırılması ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sağlanması amaçlanıyor.