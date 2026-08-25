Karabük'te kavşak ve refüjler yeşillendiriliyor

Karabük Belediyesi, kentte peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esentepe ve Ergenekon mahallelerinin girişleri ile çevre yolundaki kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında belirlenen kavşak ve refüj alanlarına, ilk etapta 200 fidan ve çeşitli süs bitkileri dikiliyor.

İklim şartlarına uygun bitki türleriyle donatılan alanlar, hem estetik görünüme kavuşturuluyor hem de kentin yeşil dokusuna katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin vitrini konumundaki ana arterlerin görünümüne önem verdiklerini kaydetti.

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Karabük'ü daha estetik, temiz ve yeşil çehreye kavuşturmak için ekiplerle sahada olduklarını aktaran Çetinkaya, "Amacımız, hemşehrilerimiz ile şehrimize gelen konukların gözüne hitap eden, ferah ve modern mekanlar ortaya çıkarmak. Şehrimizin dokusunu güzelleştiren yeşil alan yatırımlarımıza ve peyzaj düzenlemelerimize ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.