Karabük'te otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Eflani Kaymakamı Muhammed Ali Çelik ve Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İhbar üzerine bölgeye Eflani ve Safranbolu ile Kastamonu Samatlar Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler ile Eflani Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

İlçeye bağlı Demirli köyü yakınlarında yol kenarındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana sıçradı.

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