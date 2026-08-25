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        Karabük'te otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Karabük'te otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Demirli köyü yakınlarında yol kenarındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Eflani ve Safranbolu ile Kastamonu Samatlar Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler ile Eflani Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

        Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. 5 dekar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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        Eflani Kaymakamı Muhammed Ali Çelik ve Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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