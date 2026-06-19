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        Karabük'te kaybolan üniversite öğrencisi aranıyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Karabük'te kaybolan üniversite öğrencisi aranıyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        İstanbul'a gideceğini belirterek evden ayrılan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Hamza Duras'tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        En son Safranbolu Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde görüldüğü belirlenen Duras için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı.

        Duras'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarına, jandarma, polis, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de katılıyor.

        Baba Şenol Duras, gazetecilere, İstanbul'a gitmek üzere evden ayrılan oğlundan bir süredir haber alamadıklarını belirterek, "9 Haziran'da telefonla da irtibat kesildi. Telefonlarımızı açmadı zaten. Biz de sınav haftası diye çok üstüne yüklenmedik. Zaten normalde de bazen bir hafta açmayabiliyordu derslerin yoğunluğundan. Telefonuyla irtibat kesildikten sonra şüphelenmeye başladık." diye konuştu.


        Duras, oğlunun bir arkadaşıyla yaptığı son görüşmede bölgedeki ormanları gezmek istediğini söylediğini, bu nedenle aramaların bu noktada yoğunlaştırıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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