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        Karabük'te Kelemen Mağarası'nda arkeolojik kazı çalışması başlatıldı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Kelemen Mağarası'nın turizme kazandırılması amacıyla arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Karabük'te Kelemen Mağarası'nda arkeolojik kazı çalışması başlatıldı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Kelemen Mağarası'nın turizme kazandırılması amacıyla arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

        Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazılar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen'in bilimsel başkanlığında yürütülüyor.

        Bölgenin tarih öncesi dönemlerine ışık tutması hedeflenen çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, BEUN, Yenice Kaymakamlığı ve Yenice Belediyesi destek veriyor.

        Karakaş, çalışmaların Batı Karadeniz'in kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılmasına ve ilçenin turizm potansiyelinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

        Belediye ekiplerinin kazı ekibine kolaylık sağlamak amacıyla bölgede yol düzenleme ve iyileştirme çalışması yaptığını belirten Karakaş, "Geçmişimizi koruyor, tarihimizi gün yüzüne çıkarıyor ve Yenice'mizi kültür turizminde hak ettiği değere hep birlikte taşıyoruz." ifadesini kullandı.

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