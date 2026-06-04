Karabük'te kızıl ve kara akbabalar fotokapanla görüntülendi

Karabük'te nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbabalar ile asgari endişe altındaki kızıl akbaba görüntülendi. Yaban hayatını takip etmek isteyen bir kişi, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Bölgede, nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbabalar ile asgari endişe altındaki kızıl akbaba görüntülendi. Görüntülerde, akbabaların doğadaki davranışları yer alıyor.

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