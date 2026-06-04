Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te kızıl ve kara akbabalar fotokapanla görüntülendi

        Karabük'te kızıl ve kara akbabalar fotokapanla görüntülendi

        Karabük'te nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbabalar ile asgari endişe altındaki kızıl akbaba görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kızıl ve kara akbabalar fotokapanla görüntülendi

        Karabük'te nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbabalar ile asgari endişe altındaki kızıl akbaba görüntülendi.

        Yaban hayatını takip etmek isteyen bir kişi, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

        Bölgede, nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbabalar ile asgari endişe altındaki kızıl akbaba görüntülendi.

        Görüntülerde, akbabaların doğadaki davranışları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Karabük'te denetimli serbestlik ve adli kontrol yükümlülerinde "parmak izi"...
        Karabük'te denetimli serbestlik ve adli kontrol yükümlülerinde "parmak izi"...
        Karabük'te iskeleden düşen işçi yaralandı
        Karabük'te iskeleden düşen işçi yaralandı
        Karabük'ün yenilenmiş terminalinde sona doğru Başkan Çetinkaya, "Belki bira...
        Karabük'ün yenilenmiş terminalinde sona doğru Başkan Çetinkaya, "Belki bira...
        Yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı
        Yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı
        Karabük'te okul sporları futbol heyecanı başladı
        Karabük'te okul sporları futbol heyecanı başladı
        Safranbolu TSO Başkanı Altuntepe'den TOBB Nefes Kredisi Çağrısı "KOBİ'ler i...
        Safranbolu TSO Başkanı Altuntepe'den TOBB Nefes Kredisi Çağrısı "KOBİ'ler i...