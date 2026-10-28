Karabük'te Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Karabük'te, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; Vali Çağatay'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ilgili kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli ile okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

REKLAM

Toplantıda, ilgili kurum temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; okul ve çevre güvenliği, öğrencilerin fiziksel ve psikososyal yönden korunması, akran nezaketsizliği ve bağımlılıkla mücadele, dijital güvenlik, risklerin erken tespiti ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Ayrıca protokol çerçevesinde kurumların görev ve sorumlulukları ile alınan ve alınması planlanan tedbirlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Çağatay, okul güvenliğinin değişen ve çeşitlenen risklerle birlikte daha geniş bir boyut kazandığını belirterek, güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasında fiziki tedbirlerin yanı sıra aile, okul yönetimi, öğretmenler ve güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

REKLAM

Özellikle dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Çağatay, "Panik olmadan, paranoyaya kapılmadan tedbirli olmamız gereken bir çağdayız" dedi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını belirten Vali Oktay Çağatay, ailelerle güçlü iletişim kurulmasının ve muhtemel risklerin erken tespit edilmesinin önemine değinerek, okul güvenliğine yönelik her türlü öneri ve talebin titizlikle değerlendirileceğini dile getirdi.

"Bu çocuklar bizim çocuklarımız" sözleriyle tüm kurumların ortak sorumluluğuna dikkat çeken Vali Çağatay, çocukların güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirterek toplantıya katkı sağlayanlara teşekkür etti.