Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri KBÜ akademisyenleri uluslararası Antep fıstığı araştırmasında yer alacak

        KBÜ akademisyenleri uluslararası Antep fıstığı araştırmasında yer alacak

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri Doç. Dr. Kamil Sarpkaya ve araştırmacı Halit Seyfettin, Türkiye ile Özbekistan arasında yürütülecek uluslararası Antep fıstığı araştırma projesinde görev alacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:14 Güncelleme:
        KBÜ akademisyenleri uluslararası Antep fıstığı araştırmasında yer alacak

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri Doç. Dr. Kamil Sarpkaya ve araştırmacı Halit Seyfettin, Türkiye ile Özbekistan arasında yürütülecek uluslararası Antep fıstığı araştırma projesinde görev alacak.

        Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Sarpkaya ve araştırmacı Halit Seyfettin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer bulunan uluslararası projede, iklim değişikliğinin Antep fıstığında tozlanma ve verim üzerindeki etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayabilecek erkek genotipleri araştıracak.

        TÜBİTAK ile Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilim ve Yenilikler Bakanlığı iş birliğindeki 2518 İkili İş Birliği Destek Programı kapsamında, "Türkiye ve Özbekistan'daki Doğal Pistacia Türü Popülasyonlarında Uzun Çiçek Açan Erkek Antep Fıstığı Ağaçlarının Seçimi (Seleksiyon AşamasıI)" başlıklı proje desteklenmeye değer bulundu.

        REKLAM

        İki yıl sürmesi planlanan projenin Türkiye yürütücülüğünü Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Açar, Özbekistan yürütücülüğünü ise Taşkent Devlet Tarım Üniversitesinden Dr. Mansurbek Kholmurotov üstleniyor. KBÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Sarpkaya ile araştırmacı Halit Seyfettin de araştırma ekibinde yer alıyor.

        Projede, Türkiye ve Özbekistan'daki doğal Pistacia popülasyonlarında uzun süre çiçeklenen erkek Antep fıstığı genotiplerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

        Antep fıstığında verimi etkileyen önemli unsurlardan biri, erkek ve dişi ağaçların çiçeklenme dönemlerinin uyum göstermesi. İklim değişikliğine bağlı sıcaklık dalgalanmaları ve mevsimsel değişimler, çiçeklenme zamanlarını etkileyerek tozlanma yetersizliğine ve verim kayıplarına yol açabiliyor.

        REKLAM

        Bu kapsamda yaklaşık 15 gün boyunca çiçeklenme özelliği gösteren erkek genotiplerin belirlenmesi ve tozlayıcılık potansiyellerinin değerlendirilmesi planlanıyor. Araştırmayla değişen iklim şartlarında tozlanmanın sürekliliğine katkı sağlayabilecek genetik kaynakların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

        Proje çerçevesinde Türkiye'de Şanlıurfa, Siirt ve Karabük'te, Özbekistan'da ise doğal Pistacia popülasyonlarının bulunduğu alanlarda araştırmalar yürütülecek.

        Arazi çalışmalarında uygun erkek ağaçlar belirlenerek çiçeklenme özellikleri gözlemlenecek ve polen örnekleri toplanacak. Laboratuvar analizlerinde polenlerin canlılığı ve çimlenme kapasitesi incelenerek seçilen genotiplerin tozlayıcılık özellikleri değerlendirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Karabük'te Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi
        Karabük'te Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi
        Karabüklü öğrenci Türkiye birincisi oldu
        Karabüklü öğrenci Türkiye birincisi oldu
        KBÜ'lü akademisyen sürdürülebilir tarım odaklı TÜBİTAK projesinde görev alı...
        KBÜ'lü akademisyen sürdürülebilir tarım odaklı TÜBİTAK projesinde görev alı...
        "Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet" konseri düzenlendi.
        "Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet" konseri düzenlendi.
        Karabük'te 37,1 milyar TL'lik 177 proje yürütülüyor
        Karabük'te 37,1 milyar TL'lik 177 proje yürütülüyor
        KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı yapıldı
        KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı yapıldı