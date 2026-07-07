Karabük'te ORKÖY projesiyle alınan 5 traktör ve 5 tambur orman köylülerine verildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteğiyle alınan 5 traktör ve 5 tambur orman köylülerine teslim edildi.



Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge müdürlüğü ile Yenice Orman İşletme Müdürlüğünce ORKÖY kredileri kapsamında hak sahibi orman köylülerine teslim töreni gerçekleştirildi.



Törene katılan Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga ile Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, orman köylüleriyle bir araya gelerek desteklerin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Açıklama görüşlerine yer verilen Çanga, ORKÖY desteklerinin üretimin artmasına, orman köylülerinin ekonomik olarak güçlenmesine ve bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.



Oflu da İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında 10 aileye 10 milyon lira kredi desteği sağlandığını, bu kapsamda 5 traktör ve 5 tambur teslim edildiğini belirtti.



İl genelinde 139 aileye toplam 45 milyon lira, bölge müdürlüğü sorumluluk alanında ise 310 aileye toplam 115 milyon lira ORKÖY kredisi kullandırılacağını ifade eden Oflu, bu desteğin 92 milyon lirasının faizsiz kredi, 23 milyon lirasının ise hibe olarak sağlandığını vurguladı.



Törene, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, Yenice Orman İşletme Müdürü Bahri Yücel, ORKÖY Şube Müdürü Muammer Kardil, işletme şefleri, işletme müdürlüğü personeli ile hak sahibi orman köylüleri katıldı.



