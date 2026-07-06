Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları doğayla iç içe yolculuk imkanı sunuyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, doğal manzara eşliğinde yolculuk keyfi yaşatıyor.



Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta tünel oluşturuyor.



Yeşilin her tonun birbirine karıştığı, her mevsim ayrı renk cümbüşüne bürünen yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.



Yol, Safranbolu'daki tarih ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.

