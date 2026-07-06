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        Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları doğayla iç içe yolculuk imkanı sunuyor

        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, doğal manzara eşliğinde yolculuk keyfi yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları doğayla iç içe yolculuk imkanı sunuyor

        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, doğal manzara eşliğinde yolculuk keyfi yaşatıyor.

        Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta tünel oluşturuyor.

        Yeşilin her tonun birbirine karıştığı, her mevsim ayrı renk cümbüşüne bürünen yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

        Yol, Safranbolu'daki tarih ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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