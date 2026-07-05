Karabük'te "2026 Karne Festivali" düzenlendi

Karabük Belediyesi tarafından "2026 Karne Festivali" düzenlendi.



Karabük Millet Bahçesi ve Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, mehteran gösterisiyle başladı.



Müzik dinletisiyle süren etkinlikte çocuklar, oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.



Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gazetecilere, çocukların tatil dönemini yüksek moral ve motivasyonla geçirmelerini hedeflediklerini söyledi.



Eğitim-öğretim dönemini tamamlayan öğrencileri tebrik eden Çetinkaya, "Karabük Belediyesi olarak, evlatlarımızın sadece eğitim hayatlarında değil, sosyal yaşamlarında da her zaman yanındayız. Bugün bu meydanda eğlence tamamen çocuklarımızın oldu." ifadesini kullandı.



Etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.

