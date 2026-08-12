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        Karabük'te sinema gecesi etkinliği düzenlendi

        Karabük'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulu öğrencileri ile aileleri sinema gecesi etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Karabük'te sinema gecesi etkinliği düzenlendi

        Karabük'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulu öğrencileri ile aileleri sinema gecesi etkinliğine katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve TÜGVA İl Temsilciliği işbirliğinde Yenişehir Yazlık Sineması'nda yapılan etkinlikte öğrenciler, aileleriyle açık havada sinema keyfi yaşadı.

        Alanı dolduran çocuklar, patlamış mısır ikramları eşliğinde dev ekrandaki filmi izledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çocukların ve gençlerin sosyal gelişimini destekleyen her çalışmanın yanında olduklarını bildirdi.

        Öğrencileri ve ailelerini yazlık sinemada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

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        "Alanımızı dolduran muhteşem kalabalık, çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve coşkusu bizlere ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gösterdi. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sosyalleşebileceği, eğlenerek öğrenebileceği bu tür kültür ve sanat etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese ve davetimize icabet eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

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