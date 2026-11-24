Karabük'te 17 ayrı uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik 17 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 26 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise tutuklandı.

Operasyonlarda; 365 sentetik ecza hap, 187 parça peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 56 gram bonzai, 20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

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Öte yandan, uyuşturucu suçlarından aranan 3 kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi.