24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Demir Çelik İlkokulu önünden başlanılan yürüyüş Yenişehir Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Burada devam eden programda anıta çelenk sunuldu.

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