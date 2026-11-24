Ayrıca, mevzuat değişiklikleri doğrultusunda yürütülecek çalışmalar, ödeneklerin etkin kullanımı, kurum içi işleyiş ve resmî yazışmaların zamanında tamamlanması konuları ele alındı. Kış mevsimi öncesinde okullarımızda alınması gereken güvenlik tedbirlerinin önemine dikkat çekildi.

Toplantıda; 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler, TÜBİTAK proje başvuruları, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) işleyişi, eğitim yatırımları ile okullarımızın bakım ve onarım çalışmaları değerlendirildi.

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