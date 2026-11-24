Karabük Belediye Özkan Çetinkaya’nın göreve başlamasının ardından kurulan Dost Eller Hayır Çarşısı ve Aşevi ile ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyor.

Dost Eller Hayır Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılırken aşevi bünyesinde hazırlanan sıcak yemekler vatandaşlara sunuluyor. Her iki merkez, hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen dayanışma çalışmalarına da katkı sağlıyor.

Belediyenin sosyal yardım çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar 6 bin 590 kişiye sıcak yemek, 8 bin 894 kişiye kumanya ve 577 kişiye giyecek yardımı ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi ailelere toplam 40 ton kömür desteği sağlanırken bin 500 öğrenciye eğitim desteği verildi.

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5 bin kişiye evde bakım hizmeti

Yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik çalışmalar kapsamında Evde Bakım Hizmeti ile 5 bin kişiye hizmet sunuldu. Belediye ekipleri tarafından 550 hanede ev temizliği gerçekleştirilirken 30 ailenin ev eşyası ihtiyaçları karşılandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan kira desteğiyle de ailelerin barınma giderlerine katkıda bulunuldu. Karabük Belediyesi, evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik destekleri çerçevesinde hayatlarını birleştiren 200 gence ücretsiz düğün salonu, gelinlik ve damatlık desteği sundu.

"İhtiyaç sahibi her hemşehrimizin yanındayız"

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sosyal belediyecilik çalışmalarına ilişkin, "Bir şehrin gücü, birbirine uzanan ellerinde saklıdır. 2024 yılında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ihtiyaç sahibi her hemşehrimizin yanında olmak için çalışıyoruz. Aynı yıl hizmete açtığımız Dost Eller Hayır Çarşımız ve aşevimizle dayanışmamızı güçlendirdik. Bir çocuğun umuduna, bir büyüğümüzün duasına, bir ailenin mutluluğuna ortak olduk. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bu şehri yalnızca imar etmiyoruz, gönülleri de ihya ediyoruz" dedi.

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Başkan Çetinkaya’dan hayırseverlere çağrı

Dost Eller Hayır Çarşısı ve aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin devam ettiğini belirten Başkan Çetinkaya, hayırsever vatandaşlara da çağrıda bulundu. Çetinkaya, "Dost Eller Hayır Çarşımız ve aşevimiz, hemşehrilerimizin desteklerini bekliyor. Yapılan her katkı, ihtiyaç sahibi bir ailemizin sofrasına, bir çocuğumuzun sevincine, bir büyüğümüzün duasına dönüşüyor. Karabük’te dayanışmayı hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karabük Belediyesinin sosyal yardım hizmetlerinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile Dost Eller Hayır Çarşısı ve aşevine katkıda bulunmak isteyen hayırseverler, Bayır Mahalle Sosyal Yaşam Merkezine başvurabilecek.