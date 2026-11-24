Karabük'teki Bulak Mencilis Mağarası 5 Mart 2027'ye kadar geçici olarak ziyarete kapatıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, mağaranın il turizmine katkısının sürmesi amacıyla idare tarafından işletildiği belirtildi.

Mağaradaki yarasaların üreme döneminin 15 Kasım-15 Mayıs tarihleri olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de mağaracılık uygulamaları incelendiğinde bazı mağaraların bu dönemlerde kapandığı bilinmektedir. Mağaradaki doğal oluşumlar üzerinde zorunlu olarak yapılan ışıklandırmaların olumsuz etkilerini en aza indirmek, doğal oluşumlar üzerinde olumlu etkisi olan su ve nem miktarının artmasını temin etmek ve mağara içinde bulunan yarasaların yoğun olarak bulunduğu üreme mevsiminde doğal hayatın korunması maksadıyla Bulak Mencilis Mağarası, 5 Mart 2027'ye kadar ziyarete geçici olarak kapatılmıştır."