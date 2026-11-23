Öte yandan, aynı noktada 3 Haziran 2026'da da toprak kayması meydana gelmesiyle bölgede yaklaşık 5 ay içerisinde ikinci kez heyelan yaşandı.

Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından yamaçta toprak kayması yaşandı. Eğimli araziden aşağı sürüklenen toprak kütlesi, istinat duvarını aşarak yola kadar ulaştı. Bölgede zemindeki hareketliliğin devam ettiği gözlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler inceleme yaparak yola güvenlik şeridi çekildi.

Karabük'te aynı bölgede yaklaşık 5 ay arayla ikinci kez meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak kütlesi istinat duvarını aşarak yola kadar indi.

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