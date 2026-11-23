Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen sentetik ecza hapı operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 10 kişinin üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda bin 738 sentetik ecza hap ele geçirilirken, incelenmek üzere 3 cep telefonuna el konuldu.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.