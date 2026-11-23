Operasyonlarda 10 şüphelinin üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramada, 1738 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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