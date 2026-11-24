Karabük'te emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

15 Kasım tarihinde yürürlüğe giren zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Trafik ekipleri tarafından il genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sürücülerin kış lastiği kullanımı kontrol edilerek kış şartlarında güvenli seyahat etmenin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" denildi.