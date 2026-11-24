Hasan, iklim finansmanının adil ve erişilebilir biçimde sağlanmasının yanı sıra kaynakların etkili kullanılmasının önemine işaret etti.

İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler bünyesinde geliştirilen politikaların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirten Hasan, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen toplumların ihtiyaçlarının küresel karar alma süreçlerinde önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konferans kapsamında düzenlenen "İklim Finansmanında 25 Yıl: İlerleme, Eksiklikler ve Dönüştürücü Çözümler" başlıklı oturumda konuşan Hasan, küresel iklim politikaları ve finansman mekanizmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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