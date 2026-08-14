Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Evkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Müftüsü Ali Erhun, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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