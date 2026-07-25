Karabük'te yenilenen şehirlerarası otobüs terminali hizmete açıldı

Karabük Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan şehirlerarası otobüs terminali hizmete açıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın halka sunduğu vaatler arasında yer alan terminal projesi, çalışmaların ardından tamamlandı.



Yenilenen terminalin, 3 bin 213 metrekare kapalı ve 66 metrekare teras alanı bulunuyor.



Binanın dış cephesi kompozit kaplamalarla yenilenirken, iç mekanda ise çatı makaslarının altı mesh tavanlarla kapatılarak kuş yuvalanmalarının ve hijyen sorunlarının önüne geçildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, seçim sürecinde verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Terminalin yıllardır kente yakışmayan halde olduğunu belirten Çetinkaya, kışın ısıtması, yazın soğutması olmayan, hijyen sorunlarıyla gündeme gelen yapıyı kalıcı eserle modernleştirerek Karabük halkının hak ettiği konfora kavuşturduklarını ifade etti.



