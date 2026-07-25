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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Kent merkezindeki 4 operasyonda 6 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 66 sentetik ecza, 29 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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