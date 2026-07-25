Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Kent merkezindeki 4 operasyonda 6 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 66 sentetik ecza, 29 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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