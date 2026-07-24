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        Karabük'te evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde, üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Karabük'te evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde, üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Candaroğulları Mahallesi Yalacık Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın üçüncü katında oturan Niyazi E. (79) balkondan düştü.

        Yakınları tarafından Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan Niyazi E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

        Niyazi E'nin, Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

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