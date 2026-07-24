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        KARDEMİR'den açıklama

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), son dönemde yatırımcılardan şirkete ulaşan yoğun bilgi talepleri ve kamuoyunda oluşabilecek olası tereddütlere yönelik açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 21:24 Güncelleme:
        KARDEMİR'den açıklama

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), son dönemde yatırımcılardan şirkete ulaşan yoğun bilgi talepleri ve kamuoyunda oluşabilecek olası tereddütlere yönelik açıklama yaptı.

        Fabrikadan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Halka arz sürecinde bulunan ve Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ile Şirketimiz KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında herhangi bir ortaklık, iştirak, bağlı ortaklık, sermaye bağı, yönetimsel bağ veya kurumsal ilişki bulunmamaktadır. Söz konusu şirket, şirketimizden bağımsız olarak faaliyet göstermekte olup ticaret unvanlarında yer alan benzerliğin, iki şirket arasında herhangi bir hukuki, mali veya idari bağlantı bulunmadığını ifade etmek isteriz."

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