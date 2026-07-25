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        Uluslararası matematik yarışması birincisi Ayşegül Balım, başarısını TEKNOFEST projeleriyle taçlandırıyor

        ORHAN KUZU - Karabük'te yaşayan lise öğrencisi Ayşegül Balım Yabacı, matematik olimpiyatlarında kazandığı başarıların yanı sıra TEKNOFEST için ürettiği projelerle geleceğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Uluslararası matematik yarışması birincisi Ayşegül Balım, başarısını TEKNOFEST projeleriyle taçlandırıyor

        ORHAN KUZU - Karabük'te yaşayan lise öğrencisi Ayşegül Balım Yabacı, matematik olimpiyatlarında kazandığı başarıların yanı sıra TEKNOFEST için ürettiği projelerle geleceğe hazırlanıyor.

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen World Mathematics Invitational 2026 Dünya Finali'nde 11. sınıf kategorisinde elmas madalyanın sahibi olan Doğa Koleji ve Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi 16 yaşındaki Yabacı, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) sunduğu imkanlarla projelerini hayata geçiriyor.

        T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'ndan burs da alan Yabacı, AA muhabirine, uzun yıllardır matematik olimpiyatlarıyla ilgilendiğini söyledi.

        Son olarak Japonya'da katıldığı matematik yarışmasından dünya birincisi olarak Türkiye'ye döndüğünü belirten Yabacı, "Matematik olimpiyatlarının yanı sıra proje üretmeyi de çok seviyorum. Bu proje üretme yolculuğumda bana TEKNOFEST'in ve DENEYAP'ın çok büyük etkisi oluyor." dedi.

        Yabacı, DENEYAP sürecinin 3 aşamalı olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

        "Üç aşamadan geçerek DENEYAP öğrencisi oluyoruz. 2 yıllık eğitim sürecimde tasarım ve üretimden havacılığa kadar 11 ders aldım. DENEYAP'ta bir fikri nasıl projeye dönüştürebileceğimizi öğreniyoruz. Sadece teknik bilgi öğrenip bunu teknik bilgide bırakmıyoruz. Bir araştırma nasıl yapılır, literatür araştırması nedir, ekip nasıl olunur, bir projede iş dağılımı nasıl yapılır? Bunları öğreniyoruz. 3 yıllık eğitim sürecinin sonucunda da biz bu projelerimizle veya farklı projelerimizle TEKNOFEST'e başvurabiliyoruz. Bizim için DENEYAP teknik bilgiler öğrendiğimiz bir okulken, TEKNOFEST de öğrendiğimiz bilgileri projelendirip jürilere sunduğumuz bir platform."

        - "TEKNOFEST 2026'da birincilik hedefliyoruz"

        Son 4 yıldır TEKNOFEST projeleri yaptığını ifade eden Yabacı, "TEKNOFEST benim için çok değerli. TEKNOFEST, fikirlerimi hayata geçirip bunu alanında uzman jürilere sunabileceğim bir platform. Bu yıl içinde 4 projemle yarı final aşamasına kaldım." diye konuştu.

        Yabacı, projelerinden de bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İki projem İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda, bir projem biyoteknoloji, diğer projem de TEKNOFEST Girişim Programı'nda olan bir projem. İnsanlık yararına olan Calamitas AI projem bizim için çok önemli olan, 'altın saatler' dediğimiz, afetlerden sonraki ilk 72 saatte afet yönlendirmesini nasıl daha hızlı, nasıl daha doğru yapabiliriz diye ürettiğimiz bir projeydi. Bunu 4 kişilik ekip olarak yapıyoruz. Türkiye'deki 4 farklı ilden, 4 farklı okuldan gelen 4 lise öğrencisi olarak yapıyoruz. TEKNOFEST, farklı illerden de arkadaş edinebileceğimiz ve bu arkadaşlarımızla proje üretebileceğimiz çok güzel bir platform."

        Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 için ekip olarak heyecanlı olduklarını dile getiren Yabacı, projelerle TEKNOFEST finalisti olup birinci olmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Yabacı, son 2 yıldır T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'ndan yararlandığını belirterek, "Aldığım bursu 2 yıldır sadece İngilizce eğitimime harcıyorum. İngilizcemin gelişmesi hem projelerime hem de olimpiyat sürecime katkı sunuyor. Bu yüzden benim için hem TEKNOFEST hem DENEYAP hem de T3 Vakfı bursiyerliği çok değerli. Hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için bu ekosistemin parçası olmaktan çok mutluyum ve çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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