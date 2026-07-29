Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda M.K. idaresindeki 34 PAN 416 plakalı otomobil, H.M. yönetimindeki 34 KJU 845 plakalı otomobil ve D.Y. kontrolündeki 78 MAK 013 plakalı iş makinesi çarpıştı. Kazada sürücüler M.K. ile H.M. yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.