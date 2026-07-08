Karabük'teki uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.
Giriş: 08.07.2026 - 14:43 Güncelleme:
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde 2 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 3 şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, 598 sentetik ecza ile 18 litre sahte alkol ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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