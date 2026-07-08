Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'teki uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Karabük'teki uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Karabük'teki uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde 2 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 3 şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, 598 sentetik ecza ile 18 litre sahte alkol ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması

        Benzer Haberler

        Elektrik direğindeki yatak örtüsünü alıp gitti
        Elektrik direğindeki yatak örtüsünü alıp gitti
        Polisten kaçmanın faturası yarım milyona patladı Karabük'te 'dur' ihtarına...
        Polisten kaçmanın faturası yarım milyona patladı Karabük'te 'dur' ihtarına...
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 492 bin TL ceza
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 492 bin TL ceza
        Karabük'te "dur" ihtarına uymayan sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi
        Karabük'te "dur" ihtarına uymayan sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi
        Kartaltepe'ye yeni sosyal yaşam alanı geliyor
        Kartaltepe'ye yeni sosyal yaşam alanı geliyor
        Yemenli ve Haitili öğrenciler Karabük Üniversitesinden bölüm birinciliğiyle...
        Yemenli ve Haitili öğrenciler Karabük Üniversitesinden bölüm birinciliğiyle...