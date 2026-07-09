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        Karabük'teki Yenişehir Yazlık Sineması kentin sosyal ve kültürel hafızasını canlandırıyor

        Karabük'te restorasyon çalışmalarının ardından açılan Yenişehir Yazlık Sineması, kentin sosyal ve kültürel hafızasını canlandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Karabük'teki Yenişehir Yazlık Sineması kentin sosyal ve kültürel hafızasını canlandırıyor

        Karabük'te restorasyon çalışmalarının ardından açılan Yenişehir Yazlık Sineması, kentin sosyal ve kültürel hafızasını canlandırıyor.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AA muhabirine, Yenişehir Yazlık Sineması'nın 1958'de yapıldığını söyledi.

        Çetinkaya, sinemanın, diğer tesisler gibi o dönem Karabük halkının, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçi, mühendis, memur ve yöneticilerin sosyal etkinlik yapması amacıyla tasarlanmış bir tesis olduğunu belirtti.

        Göreve geldiklerinde bölgede 5 tesis bulunduğuna işaret eden Çetinkaya, "Bu tesisleri şu ana kadar Yazlık Sinema'yla üçünü devreye almış olduk. Kaldı 2 tesis. Sosyal bina ve Kışlık Sinema'yla ilgili çalışma var. Burayı toplu etkinlik alanı olarak kullanıyoruz. Yaz aylarında akşamları Türk sineması ve Yeşilçam. Diğer türlü kış aylarında da içine yaptığımız etüt merkezi var. Bölgenin okullar bölgesi olması sebebiyle orada da kütüphane tesis ettik." diye konuştu.

        Çetinkaya, tesisin 1958'den 2013'e kadar işletildiğini dile getirerek, "2013'ten bugüne atıl vaziyetteydi. Burayı aslına uygun restore ettik ve haziranda da devreye aldık. İlk programlar milli maçlarımıza denk geldi. Hakikaten yoğun katılım oldu. Geçer not da aldı. Şimdi cebimizde yazlık sinemamız var. Burayı en iyi şekilde toplu etkinliklerde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Sosyal tesislerimizin hepsini yaşatacağız"

        Yenişehir'in Karabük'ün kuruluşuyla tasarlanmış bölge olduğunu hatırlatan Çetinkaya, şöyle devam etti:

        "Fabrikayı kuran büyüklerimizden bize emanet. Buradaki ağaçlarımızın, yeşil alanlarımızın ve diğer sosyal tesislerimizin hepsini yaşatacağız. Ben dahil birçoğumuzun orada anıları var. Hem o anılar yaşasın hem de tesisler yaşasın. Karabük'e yeni sosyal alanlar üretmek noktasında geçmişe sahip çıkmamız gerekiyor. Geleceğe de yeni tesisler üretmemiz gerekiyor. Bunu da başarmaya gayret ediyoruz."

        Çetinkaya, aynı bölgedeki kışlık sinemayı da açacaklarını, kış döneminde kütüphaneyi, etüt merkezini kullanacak gençleri de sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Okullar açıldığında tesisimiz biraz daha gençlere yönelik olacak. Güvenli alan içerisinde kameraların ve kapısında güvenliğinin olduğu bir tesis." dedi.

        Özkan Çetinkaya, tesisin açılmasına katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve tesisi veren KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Oflaz ile yönetimine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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