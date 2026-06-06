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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Belediyesi Şirinevler Mahallesi'ndeki yol ve kaldırımlarda yenileme çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:37 Güncelleme:
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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Belediyesi Şirinevler Mahallesi'ndeki yol ve kaldırımlarda yenileme çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin tamamlanmasıyla cadde boyunca yapılacak yoğun ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları, bölgeye estetik ve görsel açıdan zengin manzara kazandıracak.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmaları inceleyerek teknik ekipten projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, Şirinevler'de geçici makyaj değil, köklü dönüşüm hedeflediklerini belirtti.

        Modern şehircilik anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

        "Kaldırımlarımızı ve yollarımızı baştan inşa ederken, projemizi yoğun ağaçlandırma hamlesiyle taçlandırıyoruz. Burası yeşiliyle, peyzajıyla görsel açıdan harika yol çalışması olacak. Amacımız, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve Şirinevler'i hak ettiği estetik görünüme kavuşturmaktır."

        Çetinkaya, Hastane Caddesi'ndeki hatalı parklanma sorununa da değinerek, acil durum araçlarının geçiş güvenliği için radikal adımlar atacaklarını kaydetti.

        - KBÜ'de SosyalFest'e katkı sunan personele teşekkür belgesi verildi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Sosyal Bilimler Festivali'ne (SosyalFest) katkı sunan akademik ve idari personele teşekkür belgeleri verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SosyalFest organizasyonunda görev alan akademik ve idari personel için KBÜ Senato Odası'nda program düzenlendi.

        SosyalFest'in başarıyla tamamlanması dolayısıyla hazırlanan pastanın kesildiği program, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın akademik ve idari personele teşekkür belgelerini vermesiyle sona erdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, SosyalFest'in ikinci yolculuğunu başarıyla tamamladıklarını belirterek, İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliğinin festival açısından önemli aşama olduğunu ifade etti.

        Kırışık, festival sonunda alınan geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Hakikaten pek çok arkadaşımız bu sürece çok ciddi katkı sundu. Hepinize katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu katkılarla Türkiye'yi dünyada ayrıcalıklı konuma ulaştıracak işi başarmış bulunuyoruz. Artık SosyalFest uluslararası bir nitelik, bir seviye kazanmıştır. Ülkemizin sosyal inovasyon hareketinde önemli merhale daha aşılmıştır. Bizim beşinci Sosyalfest'ten beklediğimiz sosyal inovasyon aşamasına ikinci SosyalFest'te geçilmiştir."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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