Karabük'ten kısa kısa

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti teşkilat mensupları, Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sanayi sitesindeki iş yerlerini ziyaret eden AK Parti heyeti, esnafla bir araya gelerek çalışmalar, talepler ve gündeme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde, sanayi sektörünün gelişimine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

AK Parti heyetinin, vatandaşlarla ve esnafla doğrudan temas kurarak saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Karabük Üniversitesi Erasmus+ KA171 bütçesinde Türkiye birincisi oldu

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Karabük Üniversitesi, Erasmus+ KA171 programı kapsamında 2025'te 144 kurum arasında 18. sırada bulunduğu bütçe sıralamasında 2026'da 156 kurum arasında Türkiye birinciliğine yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesinin Erasmus+ KA171 programındaki 2025 ve 2026 dönemlerine ilişkin kurumsal verileri, tahsis edilen toplam hibe bütçesi, hibe sağlanan bölge sayısı ve hibe sağlanan ülke sayısında önemli artış yaşandığını ortaya koydu.

Karabük Üniversitesinin KA171 kapsamında tahsis edilen toplam bütçesi 2025'te 93 bin 815 avro iken, 2026'da 126 bin 313 avroya yükseldi. Böylece üniversitenin bütçesinde bir yıl içerisinde 32 bin 498 avroluk yüzde 34,6'lık artış gerçekleşti.

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Karabük Üniversitesi, 2025'te 144 kurum arasında 18. sırada bulunduğu bütçe sıralamasında 2026'da 156 kurum arasında Türkiye birinciliğine yükseldi. Üniversite, bu sonuçla Türkiye'deki KA171 hibe tahsisleri içerisinde en yüksek bütçeye sahip yükseköğretim kurumu oldu.

2026 döneminde Karabük Üniversitesini 115 bin 477 avroluk bütçeyle İstanbul Teknik Üniversitesi, 110 bin 139 avroyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 107 bin 837 avroyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve 107 bin 243 avroyla Afyon Kocatepe Üniversitesi takip etti.