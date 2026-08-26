Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'ten kısa kısa

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti teşkilat mensupları, Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Karabük'ten kısa kısa

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti teşkilat mensupları, Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sanayi sitesindeki iş yerlerini ziyaret eden AK Parti heyeti, esnafla bir araya gelerek çalışmalar, talepler ve gündeme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

        Ziyaretlerde, sanayi sektörünün gelişimine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

        AK Parti heyetinin, vatandaşlarla ve esnafla doğrudan temas kurarak saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        - Karabük Üniversitesi Erasmus+ KA171 bütçesinde Türkiye birincisi oldu

        REKLAM

        Karabük Üniversitesi, Erasmus+ KA171 programı kapsamında 2025'te 144 kurum arasında 18. sırada bulunduğu bütçe sıralamasında 2026'da 156 kurum arasında Türkiye birinciliğine yükseldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesinin Erasmus+ KA171 programındaki 2025 ve 2026 dönemlerine ilişkin kurumsal verileri, tahsis edilen toplam hibe bütçesi, hibe sağlanan bölge sayısı ve hibe sağlanan ülke sayısında önemli artış yaşandığını ortaya koydu.

        Karabük Üniversitesinin KA171 kapsamında tahsis edilen toplam bütçesi 2025'te 93 bin 815 avro iken, 2026'da 126 bin 313 avroya yükseldi. Böylece üniversitenin bütçesinde bir yıl içerisinde 32 bin 498 avroluk yüzde 34,6'lık artış gerçekleşti.

        REKLAM

        Karabük Üniversitesi, 2025'te 144 kurum arasında 18. sırada bulunduğu bütçe sıralamasında 2026'da 156 kurum arasında Türkiye birinciliğine yükseldi. Üniversite, bu sonuçla Türkiye'deki KA171 hibe tahsisleri içerisinde en yüksek bütçeye sahip yükseköğretim kurumu oldu.

        2026 döneminde Karabük Üniversitesini 115 bin 477 avroluk bütçeyle İstanbul Teknik Üniversitesi, 110 bin 139 avroyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 107 bin 837 avroyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve 107 bin 243 avroyla Afyon Kocatepe Üniversitesi takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        Samimi gece
        Samimi gece
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        Benzer Haberler

        Halid Ziya Uşaklıgil'in kitaplaşmamış yazıları Karabük Üniversitesi öncülüğ...
        Halid Ziya Uşaklıgil'in kitaplaşmamış yazıları Karabük Üniversitesi öncülüğ...
        Başkan Karakaş'tan eleştirilere cevap
        Başkan Karakaş'tan eleştirilere cevap
        ANALİG Tekvando Türkiye Şampiyonası, Karabük'te başladı
        ANALİG Tekvando Türkiye Şampiyonası, Karabük'te başladı
        Karabük'te belediye otobüsü yayaya çarptı: 1 yaralı
        Karabük'te belediye otobüsü yayaya çarptı: 1 yaralı
        Karabük'te otomobil takla attı: 1 yaralı
        Karabük'te otomobil takla attı: 1 yaralı
        Karabük'te kavşak ve refüjler yeşillendiriliyor
        Karabük'te kavşak ve refüjler yeşillendiriliyor