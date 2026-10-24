KBÜ, ScholarGPS 2026 sıralamasında Türkiye'de 29'uncu oldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ), ScholarGPS 2026 sonuçlarına göre son beş yıllık akademik performans değerlendirmesinde Türkiye'de 29'uncu, dünya genelinde 1289'uncu sırada yer aldı.

Karabük Üniversitesi, ScholarGPS'in son beş yıllık akademik performans değerlendirmesinde Türkiye'de 29'uncu, dünyada 1289'uncu sırada yer aldı. Üniversitenin manyetik alan alanındaki dünya ikinciliğinin yanı sıra beş akademisyeni de "Yüksek Dereceli Bilim İnsanları" listesine girdi.

Üniversite, 2022'de dünya genelinde 2570'inci sıradayken 2026'da 1289'uncu sıraya yükselerek 1281 basamak ilerleme kaydetti. Türkiye sıralamasında ise 2022'de 81'inci sırada bulunan KBÜ, 2026'da 29'uncu sıraya çıktı.

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Üniversitenin dünya sıralaması 2023'te 2181, 2024'te 2318, 2025'te 1364 olarak kaydedildi. Türkiye sıralamasında ise aynı yıllarda sırasıyla 67, 75 ve 32'nci sıralarda yer aldı.

ScholarGPS'in son beş yıllık uzmanlık alanı değerlendirmesinde KBÜ, 24 alanda dünya genelindeki ilk 100 kurum arasında yer aldı. Üniversite, manyetik alan alanında dünya ikincisi, liderlik alanında beşinci, dizel motor alanında altıncı sıraya yerleşti.

KBÜ, yağlama ve organik asit alanlarında dünya 16'ncısı olurken siklofosfamid, ateşleme sistemi, benzin, indüksiyon motoru, anne sütü ve toz metalurjisi alanlarında 18'inci sırada yer aldı. Üniversite ayrıca triboloji alanında 20'nci, dinamik skorlama alanında 21'inci ve yüzey modifikasyonu alanında 23'üncü oldu.

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Araştırmacıların kariyerleri boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları kapsayan ömür boyu akademik performans değerlendirmesinde de KBÜ, dokuz uzmanlık alanında dünya genelindeki ilk 100 kurum arasına girdi.

Bu kapsamda üniversite, aguchi yöntemleri alanında dünya 17'ncisi, Schottky diyot alanında 18'incisi, benzin alanında 22'ncisi, motor ayarlama alanında 23'üncüsü ve Schottky bariyeri alanında 35'incisi oldu.

Liderlik alanında 41'inci sırada bulunan üniversite, dizel motor alanında 52'nci, karbon fiber takviyeli polimer alanında 66'ncı ve karbon çeliği alanında 81'inci sırada yer aldı. KBÜ'den beş akademisyen, ScholarGPS'in 2026 yılı sonuçlarına göre "Yüksek Dereceli Bilim İnsanları" (Highly Ranked Scholars) listesinde yer aldı.

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ScholarGPS'in kendi uzmanlık alanlarında dünya genelindeki araştırmacıların en üst yüzde 0,05'lik diliminde bulunan bilim insanlarını kapsayan "Yüksek Dereceli Bilim İnsanları" listesinde, Karabük Üniversitesinden Prof. Dr. Okan Ünal yüzey modifikasyonu alanında dünya 8'incisi, Doç. Dr. Mahmut Polatcan liderlik alanında 13'üncüsü, Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç aynı alanda 16'ncısı, Prof. Dr. İsmail Esen titreşim alanında 18'incisi ve Prof. Dr. Fatih Aydın kompozit malzeme alanında dünya 55'incisi oldu.

Son beş yıllık ve ömür boyu performans sonuçları karşılaştırıldığında, bazı alanlarda yakın dönemde daha üst sıralara çıkıldığı görüldü. Ömür boyu değerlendirmede dizel motor alanında 52'nci sırada bulunan üniversite, son beş yıllık değerlendirmede altıncı sıraya yükseldi. Liderlik alanında da ömür boyu 41'inci olan KBÜ, son beş yıllık değerlendirmede dünya beşinciliğini elde etti.

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Rektör Kırışık'tan değerlendirme

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, uluslararası sıralamalarda elde edilen sonuçların bilimsel üretim ve akademik çalışmaların gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Üniversitenin 2022'den bu yana dünya sıralamasında 1281 basamak yükselmesine ve farklı uzmanlık alanlarında elde ettiği derecelere dikkati çeken Kırışık, başarıda emeği bulunan akademisyenleri, araştırmacıları ve üniversite mensuplarını tebrik etti.

Kırışık, bilim merkezli üniversite anlayışı doğrultusunda araştırma kapasitesini geliştirmeye, bilimsel üretimi desteklemeye ve akademik çalışmaların uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam edeceklerini ifade etti.