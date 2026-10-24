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        Karabük'te otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Karabük'te otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Güler Ç'nin (57) kullandığı elektrikli bisiklet, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya geçidinden geçmek isterken S.B'nin kullandığı 06 FF 1791 plakalı otomobille çarpıştı.

        Refüjdeki aydınlatma direği ile ağaca çarpan otomobil savruldu.

        Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Güler Ç. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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