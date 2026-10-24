KBÜ öğrencilerinin "Ahraz" belgeseline Türk Dünyası Festivali'nde üçüncülük ödülü
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Ahraz" adlı belgesel film, 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde üçüncülük ödülünü kazandı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Ahraz" adlı belgesel film, 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde üçüncülük ödülünü kazandı.
Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Ahraz" belgeseli, 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde öğrenci filmleri kategorisinde üçüncü oldu.
Abdulsamet Mavi, Ege Döngel, Muhammed Ağar, Hediye Aras, Kardelen Karaduman ve Azra Çakır tarafından hazırlanan film, festivalin öğrenci filmleri kategorisinde dereceye girdi.
"Ahraz" belgeselinin elde ettiği ödül, öğrencilerin belgesel film alanındaki çalışmalarını uluslararası festival platformunda izleyici ve jüriyle buluşturdu.
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