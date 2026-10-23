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        KARDEMİR Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:40 Güncelleme:
        KARDEMİR Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı dün KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde hissedarların katılımıyla yapıldı.

        Mustafa Aydın'ın Divan Başkanlığında yapılan toplantıda, şirketin yönetim yapısına ilişkin gündem maddeleri görüşülerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

        Oylama sonucunda A Grubu Yönetim Kurulu üyeliklerine Muhammed Ali Oflaz, Prof. Dr. Ercümend Arvas, Fatih Mehmet Erkoç ve Yusuf Canbolat, B Grubu Yönetim Kurulu üyeliklerine Kamil Güleç ve Mustafa Aydın, D Grubu Yönetim Kurulu üyeliğine ise Gürsoy Erol seçildi.

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        Ayrıca bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Suat Sarıgül, Prof. Dr. M. Cahit Ensari, Prof. Dr. Arif Nihat Güllüoğlu ve Prof. Dr. Metin Yerebakan getirildi.

        Genel Kurulun ardından gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yapılan görev dağılımıyla Yönetim Kurulu Başkanlığına mevcut başkan Muhammed Ali Oflaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Suat Sarıgül seçildi.

        Açıklamada, "Köklü sanayi geçmişimiz, üretim gücümüz ve Türkiye'nin sanayileşme sürecindeki öncü rolümüzle faaliyetlerimizi sürdürürken, yeni Yönetim Kurulumuzun görev döneminde de stratejik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza katılım sağlayan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyor, alınan kararların şirketimiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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