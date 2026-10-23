Başkan Çetinkaya makam aracını bıraktı, mahalleyi ATV ile gezdi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, makam aracı yerine mahalle muhtarının ATV’sine binerek Öğlebeli Mahallesi’ni sokak sokak gezdi. Yeni projelerin hayata geçirilmesi planlanan alanları yerinde inceleyen Çetinkaya, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Karabük’te belediye çalışmalarını sahada takip eden Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, bu kez alışılmışın dışındaki bir ziyaretle dikkat çekti. Merkeze bağlı Öğlebeli Mahallesi’ni ziyaret eden Çetinkaya, makam aracı yerine mahalle muhtarına ait ATV’yi kullanarak bölgeyi gezdi. Mahalle Muhtarı’nı da yanına alan Çetinkaya, sokakları ve çalışma yapılması planlanan alanları tek tek inceleyerek mahalledeki ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

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"Makam aracı yerine ATV ile mahalle turu"

Öğlebeli Mahallesi’ndeki incelemelerinde ATV ile farklı noktalara ulaşan Çetinkaya, yeni projelerin planlandığı alanları yerinde gördü. Mahallenin mevcut durumunu değerlendiren Başkan Çetinkaya, yapılması düşünülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu. Saha ziyaretinde yalnızca proje alanlarını incelemekle yetinmeyen Çetinkaya, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi alan Çetinkaya, belediye hizmetlerinin mahallelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi amacıyla yerinde değerlendirmeler yaptı.

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Belediye hizmetlerinin sahada takip edilmesi, ihtiyaçların doğrudan vatandaşlardan dinlenmesi ve planlanan projelerin uygulanacağı alanların önceden görülmesi, ziyaretin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Öğlebeli Mahallesi’ndeki incelemelerde muhtarla birlikte hareket eden Çetinkaya, mahallede yapılması planlanan çalışmaların mevcut ihtiyaçlarla birlikte değerlendirilmesine yönelik incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri olarak öne çıkan Özkan Çetinkaya, Karabük genelinde yürütülen yatırım ve belediye hizmetleriyle de gündeme geliyor. Makam aracı yerine ATV ile mahalleyi gezen Başkan Çetinkaya’nın ziyareti, farklı görüntüsüyle de dikkat çekti.