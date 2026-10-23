KBÜ'de İŞKUR birim sorumluları bilgilendirildi

Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, İŞKUR Gençlik Şube Müdürü Hasan Buyurman, Bilgisayar İşletmeni Serdar Ekmekci ve Memur Duygu Kılıç tarafından verildi.

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